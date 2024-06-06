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АНАЛІТИКА

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси скоротилося через удари РФ і дощі

22:30 06.06.2024 |

Новини АПК

 

Вивантаженню зерна в одеських портах заважають повітряні тривоги, систематичні удари Росії по припортовій та енергетичній інфраструктурах і дощі, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов на нараді із зерновим бізнесом у четвер.

За його інформацією, з початку червня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1300-1500 вагонів на добу. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси - 1338 вагонів на добу. За тиждень показник зменшився на -11 ваг./добу або -0,82%.

"Збільшилася кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси (з 5704 вагонів до 6281 вагона). Також фіксується збільшення наявності вагонів +577 вагонів або +9,19% за останній тиждень", - констатував Ткачов.

Водночас у напрямку порту Ізмаїл збільшилося накопичення вагонів із зерном на 40 одиниць (із 1070 до 1110 вагонів).

Середньодобовий показник вивантаження в порту Ізмаїл становить -118 вагонів на добу, за тиждень показник зменшився на три вагони на добу, або на 2,48%.

"Збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів змушений перебувати в бомбосховищах) і систематичні удари по енергетичній і припортовій інфраструктурі. Останні п'ять діб фіксуємо погіршення погодних умов (дощі), що також заважає перевантаженню зернових вантажів у порту", - резюмував представник УЗ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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