Уряд ухвалив рішення про грантову підтримку малих агровиробників

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання грантової підтримки малим агровиробникам, які мають до 120 гектарів землі й утримують до 100 корів або 500 голів кіз чи овець.

Відповідне розпорядження № 495-р «Питання спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства» було ухвалене на засіданні уряду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Залучені грантові кошти дозволять насамперед забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га; утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів'я кіз або овець.

За рахунок додатково спрямованих Мінагрополітики коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

* 4000 грн на 1 га оброблюваних угідь;

* 7 000 грн на одну корову всіх напрямів продуктивності;

* 2000 грн на одну голову кіз чи овець.

Зазначається, що заявки на отримання допомоги прийматимуть через Державний аграрний реєстр.

Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики; очікується, що це станеться в кінці червня.

Крім того, збільшений статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. У міністерстві наголошують, що це істотно знизить кредитні ризики для банків і стимулюватиме їх співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.

Як повідомлялось, від початку 2024 року у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" агропідприємства отримали понад 155 мільйонів гривень на розвиток садівництва і тепличного господарства.