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Японія може відкрити свій ринок для українського м'яса птиці
11:52 04.06.2024 |
Японія розглядає можливість відкриття ринків Азії для української аграрної продукції, зокрема для курячого м'яса, повідомив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на зустрічі з виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким.
"Посол Мацуда Кунінорі повідомив, що японська сторона підтвердила участь своєї делегації на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024), яка відбудеться 11-12 червня 2024 року в Берліні. Японія організовує круглий стіл, присвячений українсько-японській співпраці в агросекторі", - зазначила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
В.о. міністра, зі свого боку, подякував Японії за системну підтримку України та зазначив, що відкриття азійських ринків для українських агротоварів - важливий крок для розвитку двосторонніх відносин і бізнесу.
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