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АНАЛІТИКА

Експорт агропродукції з України в травні знизився на 11% проти попереднього місяця

11:49 04.06.2024 |

Новини АПК

Експорт агропродукції з України в травні знизився на 11% проти попереднього місяця

 

Україна в травні 2024 року змогла експортувати 7,4 млн тонн агропродукції, що на 11% менше за аналогічний показник попереднього місяця, повідомив Український клуб аграрного бізнесу.

"Це, мабуть, перший місяць в умовах війни, коли скорочення обсягів експорту було зумовлено не зовнішніми факторами. В процесі роботи власного морського коридору експорту здійснення експорту набуває певної прогнозованості, деякі фермери притримують продукція ближче до кінця сезону для отримання кращої ціни. Окрім того, зменшуються перехідні залишки продукції. Все це в сукупності і призводить до скорочення обсягів експорту", - пояснили аналітики.

Аналізуючи структуру експорту агропродукції в травні 2024 року, аналітики зазначили, що Україна скоротила постачання зернових культур на зовнішні ринки на 12% - до 5,5 млн тонн, з яких на частку кукурудзи припало 67%, пшениці - 30%, ячменю - 3%).

Експорт олійних культур скоротився на 35% до 207,4 тис. тонн (соя - 54%, ріпак - 35% і насіння соняшнику - 7%), а макухи - на 17% до 509,9 тис. тонн (соняшникова - 87%, соєва - 13%).

Водночас експорт рослинних олій зріс на 15% - до 763,7 тис. тонн. При цьому на частку соняшникової олії припало 94% постачань, соєвої - 5%, ріпакової - 2%.

Україна також скоротила експорт інших видів агропродукції на 3% - до 409,8 тис. тонн.

"Всі категорії демонструють падіння, лише обсяги експорту рослинних олій в травні 2024 року зросли. Протягом найближчого місяця розпочнеться збір врожаю озимих культур (пшениці, ячменю та ріпаку) і обсяги експорту також почнуть відновлюватися", - зазначили в УКАБ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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