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Ринок нових легкових авто в травні перестав зростати через ситуацію з «електрикою» і зростанням курсу долара - AUTO-Consulting
12:14 03.06.2024 |
Продаж нових легкових автомобілів у травні поточного року становив 5,83 тис. од., що на 0,4% менше за аналогічний показник травня-2023, повідомляє AUTO-Consulting.
"Спад наразі незначний, а порівняно з квітнем-2024 навіть є приріст 2,3%, і ситуація цілком може змінитися. Однак уже можна констатувати, що в травні авторинок увійшов у зону стагнації", - констатують експерти.
Лідером ринку в травні традиційно була Toyota із приростом продажу на 10% до квітня-2023 до 992 од. і зростанням частки ринку до 17% з 15,8%.
"Toyota RAV4 повернула собі і звання найпопулярнішого авто на ринку, потіснивши позиції ще одного бестселера - Renault Duster", - констатується в повідомленні.
На другому місці Renault, продаж яких скоротився на 12% до квітня, до 447 од., а на третє (з четвертого у квітні) вийшла BMW, збільшивши продаж на 10% до 431 од.
"Баварцям вдалося випередити Volkswagen через охолодження попиту на "китайські" електромобілі ID.4", вважають в AUTO-Consulting.
При цьому експерти зазначають, що падіння попиту на електричні авто фіксують уже третій місяць поспіль і головна причина - постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури та блекаути.
"На жаль, не став винятком і травень, тож "електрички" втратили частину попиту і загальна їхня частка становила 13,4% ринку нових легкових авто, тоді як у квітні становила 13,8%", - наголошується в повідомленні.
Крім того, зазначають експерти, знову став зазнавати складнощів із попитом і середній клас авто, тож у багатьох брендів у травні продаж знизився на 10-30%.
"Позначилося стрімке зростання курсу долара, який уже перевалив за 40 грн, і це змусило переглядати цінники в автосалонах. Поки що відносно непогано тримаються преміальні бренди, бо зростання фіксували не лише у BMW, а й у Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку асоціація "Укравтопром" у телеграм-каналі, аналізуючи ринок нових легкових авто в травні, відзначає приріст їхніх первинних реєстрацій на 8% до травня-2023, до 5,5 тис. од. (що, проте, на 4% менше за показник квітня-2024), а від показника довоєнного травня 2021 року платоспроможний попит відстає на 35%.
Лідерська п'ятірка марок аналогічна рейтингу AUTO-Consulting: Toyota (928 реєстрацій), Renault (440 од.), BMW (418 од.), VW (389 од.) і Skoda (318 од.).
При цьому асоціація зазначає, що продаж Toyota RAV4 (475 од.) перевищив травневі результати будь-якої марки. Другим став Renault Duster (391), а третім - пікап Mitsubishi L200 (152 од.).
За даними асоціації, загалом у січні-травні в Україні зареєстровано 27,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (за підсумками січня-квітня приріст становив 35%).
Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", у 2023 році первинні реєстрації нових легкових автомобілів в Україні зросли на 60,6% порівняно з 2022 роком - майже до 61 тис. од., AUTO-Consulting зафіксував зростання продажу на 62,4%, більш ніж до 65 тис. од.
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