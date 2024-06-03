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Аграріям компенсують до 50% вартості будівництва й відновлення меліоративних систем - Мінагрополітики

11:44 03.06.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про компенсацію до 50% вартості відновлення й будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з розробленою Мінагрополітики постановою №628 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів", аграрії, які використовують меліоровані землі, можуть отримати компенсацію для реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем, а також за відновлення насосних станцій.

Розмір допомоги для аграріїв становитиме не більше ніж 26,5 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.

Бюджетну дотацію надають за проведення робіт і прийнятих в експлуатацію меліоративних систем за період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.

Мінагрополітики уточнило, що заявки на отримання бюджетних коштів та документи до неї аграрії подаватимуть через Державний аграрний реєстр. Про початок подання заявок міністерство повідомить додатково.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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