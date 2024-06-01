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АНАЛІТИКА

Аграрії засіяли 98,3% ярих культур під урожай-2024 - Мінагрополітики

23:28 31.05.2024 |

Новини АПК

 

Україна станом на 30 травня засіяла зерновими і зернобобовими 5,5 млн га, олійними культурами - понад 7 млн га, що становить 98,3% від прогнозу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, пшеницею засіяно 252,5 тис. га (249 тис. га тижнем раніше), що становить 102,6% від плану, ячменем - 782,2 тис. га (781,6 тис. га) або 95,6%, горохом - 162,5 тис. га (162,1 тис. га) або 95,6%, горохом - 162,5 тис. га (162,1 тис. га). га (162,1 тис. га) або 101,6%, вівсом - 163,7 тис. га (162,7 тис. га) або 100,7%, просом - 60 тис. га тис. га (43,1 тис. га) або 70%, гречкою - 85,5 тис. га (48,1 тис. га) або 68%, кукурудзою - 3,809 млн га.

Згідно з повідомленням, пшеницею засіяно 252,5 тис. га, що відповідає показнику минулого тижня і становить 102,6% від плану, ячменем - 782,6 тис. га (782,2 тис. га) або 95,7%, горохом - 162,5 тис. га (101,6%), вівсом - 163,7 тис. га (100,7%). га (100,7%), просом - 63,6 тис. га (60 тис. га), або 75%, гречкою - 97,7 тис. га (85,5 тис. га), або 78%, кукурудзою - 3,895 млн га (3,809 млн га), або 100% від плану, іншими зерновими та зернобобовими - 87,3 тис. га (84,4 тис. га), або 94% від плану.

За минулий тиждень аграрії посіяли 104,8 тис. га ярих культур. Тижнем раніше цей показник становив 311,7 тис. га і 784,7 тис. га - ще тижнем раніше.

Крім того, соняшник посіяно на 5,124 млн га, або 97% від плану (тижнем раніше цей показник становив 4,958 млн га), соя - на 1,932 млн га, або 97% (1,83 млн га), цукрові буряки - на 250,1 тис. га, або 97%.

Аграрії Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей повністю завершили сівбу ярих сільгоспкультур.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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