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Україна експортувала вже 46,7 мільйона тонн зернових
14:13 31.05.2024 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня 2023 року по 30 травня 2024 року) експортувала 46,72 млн т зернових та зернобобових культур, із них 17,33 млн т пшениці.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що цього МР Україна вже експортувала: 17,33 млн т пшениці, 2,38 млн т ячменю, 1,6 тис. т жита та 26,48 млн т кукурудзи.
Для порівняння, з 1 липня по 31 травня 2022/2023 МР Україна експортувала 45,29 млн т зернових та зернобобових, із них 15,44 млн т пшениці, 2,65 млн т ячменю, 17,9 тис. т жита та 26,87 млн т кукурудзи.
За травень 2024 року Україна експортувала 5,32 млн т зернових та зернобобових (у травні торік - 3,4 млн т), у тому числі: 1,54 млн т пшениці (у травні торік - 1,04 млн т), 177 тис. т ячменю (182 тис. т), 3,58 млн т кукурудзи (2,17 млн т) і 0,4 тис. т жита (у травні торік жито не експортували).
Станом на 31 травня Україна з початку 2023/2024 МР експортувала 91,6 тис. т борошна (за відповідний період 2022/2023 МР було експортовано 141,5 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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