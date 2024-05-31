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АНАЛІТИКА

На експорт шести видів агропродукції до ЄС діятимуть нові правила - Висоцький

23:32 30.05.2024 |

Новини АПК

 

З 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на конференції GRAIN UKRAINE, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

«З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію», - зауважив Висоцький.

Загалом, за його словами, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.

Висоцький наголосив, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України. В 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС.

Виконувач обов'язків міністра також розповів, що невдовзі наберуть чинності закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.

«Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення», - підкреслив Висоцький.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів увів ліцензування експорту деяких продуктів харчування до держав-членів Європейського Союзу. Доповнено постанову новим додатком «Обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню», до якого включено окремі сільськогосподарські товари (цукор з квотою обсягом 0 тонн, мʼясо та їстівні субпродукти свійської птиці та мʼясо індиків і їстівні субпродукти індиків).
 

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