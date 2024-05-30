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Україна заборонила експорт цукру в ЄС до кінця 2024 р.
14:23 30.05.2024 |
Уряд України в рамках зобов'язань щодо "торгового безвізу" з ЄС запровадив квотування низки сільськогосподарських товарів до держав-членів ЄС, зокрема, нульову квоту на експорт цукру, фактично заборонивши його до кінця року.
"Доповнено постанову новим застосунком "Обсяги квот товарів, експорт яких до держав-членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню", до якого внесено окремі сільськогосподарські товари (цукор із квотою обсягом 0 тонн, м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці та м'ясо індиків і їстівні субпродукти індиків)", - написав у телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну в четвер.
Він уточнив, що йдеться про правки до постанови уряду №1402 від 27 грудня 2023 року "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".
Водночас інформація про квоти на інші товари наразі відсутня.
Як повідомлялося, Рада ЄС 13 травня остаточно схвалила продовження ще на 12 місяців - до 5 червня 2025 року - режиму дії автономних торговельних заходів. Водночас цього разу запроваджено обмеження на безмитну поставку низки агротоварів - м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду - у розмірі середнього обсягу експорту за період із другої половини 2021 року по кінець 2023 року.
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