В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель

Запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель; участь у програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Запрацювала програма, яка, за нашими очікуваннями, допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Це важливий крок до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що участь у програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими ОПМД у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected]. До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати: копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування, копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування, копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Обов'язкові умови для участі у програмі: землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій, факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД, аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника - не громадянин держави-агресора, фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.

У разі, якщо всі необхідні документи надані, а умови - виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, яка виносить остаточне рішення. Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо ж вартість вища, то уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої на основі методологічних рекомендацій.

Як повідомлялось, імовірно забрудненими залишаються 156 000 км2 українських територій, зокрема це землі сільськогосподарського призначення. Мета Міністерства економіки України - за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання.