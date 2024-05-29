Законопроєкт про встановлення орендної плати за землю з урахуванням нормативної грошової оцінки зареєстровано в Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11287 про встановлення розміру орендної плати за землю з урахуванням нормативної грошової оцінки (НГО), повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, згідно з документом запропоновано внести зміни до Податкового кодексу та закону "Про оренду землі" і визначити, що розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди землі та обчислюється у відсотках від нормативної грошової оцінки землі, вираженої в грошовому еквіваленті на дату укладення такого договору.

Очікується, що ухвалення законопроєкту забезпечить застосування нормативної грошової оцінки земельної ділянки як основи для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки - як підстави для перегляду розміру орендної плати за землю.

Відповідно до закону "Про оренду землі", орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцю за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються в договорі за згодою сторін.