Ціни на соняшникову олію в Україні та світі зростають через обмежену пропозицію - аналітики

Українські трейдери в травні законтрактували 620 тонн української соняшникової олії на експорт, який демонструє вельми швидкі темпи, але в липні-серпні темпи експорту можуть сповільнитися, повідомили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку. Основними виробниками соняшникової олії у світі є Росія та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція обмежена. Це призводить до зростання цін на соняшникову олію", - пояснили аналітики.

За їхньою інформацією, закупівельна ціна на соняшник в Україні вже перевищила 18 тис. грн/тонна. Однак заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Крім того, відновлення роботи портів у березні-лютому призвело до значного зменшення запасів соняшнику, що також впливає на зростання цін.

Переробні заводи працюють з мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур. Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета - підтримувати роботу до початку сезону ріпаку, коли на переробку надійде новий урожай, упевнені експерти.

"Цього тижня очікується подальше зростання цін на соняшник. Заводи продовжуватимуть купувати соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18,1-18,2 тис. грн. До кінця тижня-початку наступного року очікується, що закупівельні ціни сягнуть 19 тис. грн/ тонна", - прогнозують у "Пуск".