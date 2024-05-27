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Уряд має намір провести дерегуляцію роботи меліоративних систем
14:49 27.05.2024 |
Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю схвалив законопроєкт про спрощення регуляторних інструментів у сфері меліорації, повідомила прес-служба Міністерства економіки.
"Продовжуємо працювати над виконанням рекомендацій Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції. Уряд підтримав законопроєкт, який скасовує застарілі та неактуальні регуляторні інструменти. Зокрема, це дозвіл сільських, селищних, місцевих рад на будівництво меліоративних систем. Наразі таке будівництво здійснюється за загальними нормами та вимогами, що передбачають отримання бізнесом загального дозволу на будівництво, що безоплатно надається органом державного архітектурно-будівельного контролю. Тож потреба отримувати додаткові дозволи від місцевої влади несе лише додаткове навантаження на бізнес та збільшує корупційні ризики", - наводить пресслужба слова заступника міністра економіки Олексія Соболєва.
Законопроєкт також передбачає удосконалення законодавства про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів. Зокрема, буде скасовано погодження Держрибагентства на будівництво або інші роботи на території та акваторії рибного морського порту. За інформацією Соболєва, ця норма теж застаріла, вимоги до надання такої послуги в законодавчому полі відсутні.
Як повідомлялося, Міжвідомчу робочу групу з прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено згідно з рішенням уряду 13 січня 2023 року. Її діяльність здійснюється за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Європейського Союзу в межах проєкту EU4busines: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізовується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta, USAID/UKAid проєкту "Прозорість в управлінні та послугах/TAPAS".
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