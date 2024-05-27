Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд має намір провести дерегуляцію роботи меліоративних систем

14:49 27.05.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю схвалив законопроєкт про спрощення регуляторних інструментів у сфері меліорації, повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"Продовжуємо працювати над виконанням рекомендацій Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції. Уряд підтримав законопроєкт, який скасовує застарілі та неактуальні регуляторні інструменти. Зокрема, це дозвіл сільських, селищних, місцевих рад на будівництво меліоративних систем. Наразі таке будівництво здійснюється за загальними нормами та вимогами, що передбачають отримання бізнесом загального дозволу на будівництво, що безоплатно надається органом державного архітектурно-будівельного контролю. Тож потреба отримувати додаткові дозволи від місцевої влади несе лише додаткове навантаження на бізнес та збільшує корупційні ризики", - наводить пресслужба слова заступника міністра економіки Олексія Соболєва.

Законопроєкт також передбачає удосконалення законодавства про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів. Зокрема, буде скасовано погодження Держрибагентства на будівництво або інші роботи на території та акваторії рибного морського порту. За інформацією Соболєва, ця норма теж застаріла, вимоги до надання такої послуги в законодавчому полі відсутні.

Як повідомлялося, Міжвідомчу робочу групу з прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено згідно з рішенням уряду 13 січня 2023 року. Її діяльність здійснюється за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Європейського Союзу в межах проєкту EU4busines: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізовується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta, USAID/UKAid проєкту "Прозорість в управлінні та послугах/TAPAS".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес