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АНАЛІТИКА

Українські аграрії погіршили прогноз урожаю

13:58 27.05.2024 |

Новини АПК

 

Українська зернова асоціація знизила оцінку потенційного врожаю в 2024 році на 1,5 млн тонн у порівнянні з попереднім прогнозом - до 74,6 млн тонн зернових та олійних.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що потенційне зниження врожаю в новому сезоні викликане як скороченням посівних площ (в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон'юнктуру та дорогою логістикою експорту), так і дещо посушливим періодом в травні цього року в низці регіонів на Сході та Півдні країни.

"За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн тонн. В поточному сезоні, який завершується, за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,2 млн тонн зернових та олійних", - йдеться у повідомленні.

Так, урожай пшениці в 2024 році асоціація прогнозує на рівні 19,1 млн тонн, що на 900 тис. тонн менше у порівнянні з попередньою оцінкою (в 2023 - 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть близько 2,4 млн тонн.

Урожай ячменю в 2024 році може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 - 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн тонн).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ та посушливим періодом в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 25,5 млн тонн, що на 800 тис тонн менше попередньої оцінки і на 4,1 млн тонн менше, аніж минулого року - 29,6 млн тонн.

При цьому потенційний експорт кукурудзи може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн).

Урожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн тонн (в 2023 - 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн (в поточному сезоні очікування 0,4 млн тонн), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн тонн. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн тонн.

У 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн тонн (в 2023 - 4,5 млн тонн), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти - 3,4 млн тонн (в поточному сезоні - 3,7 млн тонн).

Урожай ячменю в 2024 році може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 - 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн тонн).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ та посушливим періодом в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 25,5 млн тонн, що на 800 тис тонн менше попередньої оцінки і на 4,1 млн тонн менше, аніж минулого року - 29,6 млн тонн.

При цьому потенційний експорт кукурудзи може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн).

Урожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн тонн (в 2023 - 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн (в поточному сезоні очікування 0,4 млн тонн), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн тонн. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн тонн.

У 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн тонн (в 2023 - 4,5 млн тонн), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти - 3,4 млн тонн (в поточному сезоні - 3,7 млн тонн).

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (в 2023 - 4,9 млн тонн). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).

Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

Раніше "Українська зернова асоціація" прогнозувала потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

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