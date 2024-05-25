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АНАЛІТИКА

В Україні виключили канабіс зі списку особливо небезпечних наркотиків

23:15 24.05.2024 |

Новини АПК

 

Уряд вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, урядом було внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770.

Це відбулося на виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) для використання з навчальною метою, освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".

Що змінилось

Мельничук пояснив, що канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу було виключено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Також це торкнулося тетрагідроканабінолу, який також виключили зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Водночас їх вирішили включити їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, обіг яких допускається для використання з навчальною метою, освітньою, науковою та науково-технічною діяльністю, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Коли це набуде чинності

Ці зміни мають набути чинності з 16.08.2024.

"Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка", - додав Мельничук.

Що цьому передувало

У лютому президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Тоді зазначалося, що він набуде чинності через пів року після оприлюднення.

Тоді пояснювалося, що цей закон допоможе регулювати обіг канабісу тільки в медичній, промисловій та науковій діяльності в Україні.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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