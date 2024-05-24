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Агропідприємства отримали перші компенсації за техніку українських виробників
23:04 24.05.2024 |
Перші три агропідприємства отримали 220 тис. грн компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва - одна зі складових підтримки локального виробника в межах політики "Зроблено в Україні". <...> І що важливо, такими кроками ми сприяємо зростанню попиту на українську сільгосптехніку та прагнемо стимулювати збільшення обсягів її виробництва", - зазначила Свириденко.
Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки - 880 тис. грн.
Зокрема, агрокомпанії купили тракторний напівпричіп, польовий коток та борону ротаційну навісну гідравлічну.
Як повідомлялось, щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
На сьогодні до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджету, включено 6 691 позицію техніки та обладнання 64 українських виробників. Участь у програмі бере 31 банк.
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