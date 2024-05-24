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АНАЛІТИКА

53% українських фермерів планують брати кредити на купівлю землі, – опитування

17:27 24.05.2024 |

Новини АПК

 

Більша частина українських аграріїв цьогоріч збирається розширити свої виробничі площі та залучити для цього інвестиції.

Про це заявила членкиня правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Інесса Андрієтті під час відкриття онлайн-воркшопу для банківських установ щодо нових інструментів фінансування малих та середніх агровиробників.

Андрієтті зазначила, що опитування проводилося для понад 2 тис. малих фермерів.

"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - сказала Андрієтті.

Голова правління Фонду Олег Приходько розповів про умови отримання гарантій агровиробниками та запропонував банкам долучатися до співпраці.

"Ми активно співпрацюємо з трьома банками та плануємо залучати нові фінансові установи. Це значно розширить можливості щодо кредитування якомога більшої кількості зацікавлених аграріїв", - зауважив він.

Своєю чергою державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак заявив, що внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано.

"Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою",- підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Згодом Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо пролонгації державних портфельних гарантій для кредитування фермерських господарств, які втратили потенційне заставне майно через воєнні дії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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