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Кількість переданих в оренду комунальних ділянок у квітні 2024 р. зросла на 10%, а ціни підвищилися на 21,7% - KSE
16:47 24.05.2024 |
Кількість переданих в оренду комунальних ділянок під час торгів на платформі "Prozorro.Продажі" у квітні 2024 року оновила рекорд від початку повномасштабного вторгнення - 911 земельних ділянок сукупною площею 6,9 тис. га, повідомляють у дослідженні Київської школи економіки (KSE), яке проводять на замовлення програми USAID.
"Це на 10% більше за показники попереднього місяця за кількістю та на 3,4% - за сукупною площею переданих в оренду комунальних земельних ділянок. Після падіння обсягів торгів протягом січня-лютого 2024 року вже другий місяць поспіль спостерігається відновлення", - зазначили аналітики.
Вони наголосили, що разом зі зростанням обсягів переданих в оренду земельних ділянок зростає і середньозважена ціна оренди комунальних земель. У квітні 2024 року вона становила 10,8 тис. грн/га, що є абсолютним рекордом з моменту повномасштабного вторгнення.
Експерти остерігаються говорити про стійке зростання цін і пов'язують їхнє зростання у квітні на 21,7% порівняно з березнем із географічною композицією успішних торгів. Таке може спостерігатися в разі, якщо більшість торгів відбулися в найдорожчих регіонах України, що суттєво впливає на середню ціну, але не відображає загальної тенденції на ринку, - пояснили в KSE.
За інформацією аналітиків, від початку 2024 року (у січні-березні) до громад надійшло вже майже 9,4 млрд грн податкових надходжень, пов'язаних з обігом та використанням земель сільгосппризначення, що на 10% перевищує аналогічне значення за 2023 рік. За перші три місяці 2024 року частка цих доходів у сукупних податкових надходженнях громад зросла з 12% до 14%.
"Ринок сільськогосподарських земель відіграє важливу роль у збереженні фінансової спроможності на місцевому рівні", - резюмували в дослідженні KSE "Земля незламності".
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