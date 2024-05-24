В Україні засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур

Українські аграрії станом на 24 травня засіяли понад 12 млн гектарів ярих культур; у п'яти областях сівбу вже завершено повністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"На контрольованій Україною території засіяно 6,7 млн га олійних та 5,4 млн га зернових та зернобобових культур. Зокрема, аграрії вже засіяли понад 96% зернових та зернобобових", - ідеться в повідомленні.

У тому числі посіяно кукурудзи - 3 809,4 тис. га; ячменю - 782,2 тис. га; пшениці - 252,5 тис. га; вівса - 163,7 тис. га; гороху - 162,5 тис. га; гречки - 85,5 тис. га; проса - 60 тис. га.

Серед олійних культур посіяно 4 958,1 тис. га соняшнику та 1 829,7 тис. га сої.

Цукрові буряки посіяно на площі 250,1 тис. га.

Зазначається, що за минулий тиждень площа посівів збільшилась на 311,7 тис. га. Найбільше зернових та зернобобових посіяли на Чернігівщині - 56 тис. га.

Лідером серед областей є Полтавська, де вже посіяно 498,4 тис. га кукурудзи, 6,5 тис. га пшениці, 73 тис. га ячменю, 8,5 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.

Також серед кращих Чернігівська область, де посіяли 396,3 тис. га кукурудзи, 2,6 тис. га пшениці, 13,7 тис. га ячменю, 0,4 тис. га гороху та 0,9 тис. га вівса.

Аграрії Волині та Полтавщини завершили сівбу ярих зернових та зернобобових культур. А на Вінниччині, Одещині, Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині сівбу ярих культур завершили повністю.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні зібрали понад 80 млн т зернових і олійних культур, експортували продукції на майже 22 млрд доларів.

Для вирощування зернових та олійних культур використовується близько 20 млн га сільськогосподарських земель. З них понад 13 млн га - це ярі культури, які зараз сіють.