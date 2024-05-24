Частка юросіб на ринку сільгоспземель у квітні 2024р. досягла 20,2% - KSE

Ринок сільськогосподарських земель у квітні 2024 року продовжив зростати: обсяги угод купівлі-продажу ділянок сільгосппризначення були найбільшими від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року - 10,2 тис. угод купівлі-продажу та сягнули 23 тис. га, що на 4,6% і 0,3% більше, ніж березні 2024 року.

Такі дані наведено в дослідженні Київської школи економіки (KSE), яке проводиться на замовлення програми USAID.

"Частка юридичних осіб на ринку земель сільськогосподарського призначення у квітні 2024 року становила 20,2%", - наголосили аналітики.

Згідно з дослідженням, середні показники квітня-2024 значно перевищують середньомісячні показники обсягів ринку 2023 року як за кількістю транзакцій (+46,9%), так і за площею земель в обігу (+49,9%).

"Якщо не враховувати січень цього року, обсяги ринку в якому були нижчими через очікування індексації НГО та сезонне зниження ділової активності, ринок землі зростає вже 10-й місяць поспіль, що зайвий раз підтверджує стійкість тенденції до відновлення ринку", - зазначив експерт KSE Роман Нейтер.

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у квітні 2024 року залишалися на рівні січня-лютого 2024 року - 41,5 тис. грн/га для всіх проданих сільгоспземель і 42,8 тис. грн/га для "товарних" земель. У березні 2024 року ці показники становили 43,5 тис. грн/га і 44,2 тис. грн/га відповідно.

Стабілізацію цін після їхнього зростання в момент відкриття ринку для юридичних осіб у січні-2024 у KSE розглядають як вплив фундаментальних чинників, зокрема, очікування підвищення попиту на землю внаслідок розширення переліку учасників ринку.

Станом на кінець квітня скористалися правом купівлі сільгоспземлі 585 юридичних осіб, з яких 320 придбали принаймні одну ділянку у квітні 2024 року. З початку цього року юрособи набули у власність 4485 земельних ділянок сукупною площею 13 тис. га, з яких 4,5 тис. га у квітні 2024 року.

Експерти констатували, що переважна більшість земельних ділянок, придбаних юридичними особами, це колишні підмораторні землі. Із 4485 придбаних ділянок 3376 є "товарними" землями, а ще 1061 - це землі з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства", більша частина яких також була під мораторієм до липня 2021 року.

Площу ділянок, придбаних бізнесом 2024 року, розподілено по областях нерівномірно: 27% сукупної площі земель, придбаних юрособами, розташовані в Полтавській області. До регіонів-лідерів також входять Дніпропетровська (12%) та Сумська (8%) області. Юрособи не придбали жодної ділянки лише у двох регіонах України, значна частина яких перебуває під окупацією, - у Луганській області, а також в АР Крим, зазначається в дослідженні KSE "Земля незламності".