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Рада прийняла за основу законопроєкт про хміль і хмелепродукти

23:14 22.05.2024 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №9234д про хміль і хмелепродукти.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі, законопроєкт підтримали 298 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу основних засад і вимог до вирощування, виробництва, переробки, маркування, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також правових засад діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання та порядку державного контролю в цій галузі.

Законопроєкт визначає загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів) та сертифікаційних центрів, а також порядок їх внесення до Реєстру сертифікаційних центрів.

Крім того, документ описує порядок здійснення контролю за діяльністю сертифікаційних центрів компетентним органом, особливості маркування хмелю (хмелепродуктів) і порядок офіційного нагляду за цим процесом, зміст сертифікатів хмелю та хмелепродуктів, порядок і особливості підготовки, переробки та змішування хмелю, вимоги до ввезення (пересилання) хмелю та хмелепродуктів, визначено діяльність і основні повноваження об'єднання виробників хмелю та хмелепродуктів.

Законопроєкт також урегулює процедуру держконтролю та притягнення до відповідальності за порушення законодавства в галузі хмелю та хмелепродуктів.

Передбачається внесення змін до закону "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" у частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їх позначень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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