Каталог харчування ЗСУ поповнився 30 позиціями

Каталог харчування Збройних Сил України поповнився близько 30 новими позиціями. Усього в каталозі на сьогодні 360 позицій.

Про це йдеться в повідомленні "Державного оператора тилу".

Що додали

Зокрема, нові позиції наступні :

* паприка, духмяний перець, суміш спецій та коріандр. Раніше у каталозі була передбачена лише сіль, лавровий лист та мелений перець;

* лаваш та цільнозерновий хліб замість хліба тривалого зберігання, який майже ніколи не замовляли;

* харчові концентрати перших та других страв, на відміну від видалених позицій круп швидкого приготування.

Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості. Наприклад, було перейменовано печиво "Марія", адже це торгова назва окремої продукції.

Що прибрали

Із Каталогу були прибрані деякі позиції, що майже не замовлялися військовими частинами або суттєво збільшувати вартість комплекту. До того ж, "екзотичні" позиції могли зменшувати кількість постачальників, які могли брати участь у торгах.

Так, упродовж 2023 року серед військових не користувалися попитом:

* заморожена морква;

* пшенична та пшоняна крупи швидкого приготування;

* крупа саго;

* заморожена сайра без голови.

Видалено дороговартісні позиції, які не замовлялися в більшість військових частин.

* охолоджений осетр;

* свіжий базилік;

* заморожене філе хека;

* заморожене філе тріски;

* охолоджений сом;

* мак.

Постачання харчів для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" оголосила в Prozorro закупівлі харчування для ЗСУ на друге півріччя 2024 року.

Загальна очікувана сума закупівель становить 22,1 млрд грн, її розбили на 20 лотів.

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

6 березня ДОТ не зміг провести повторні тендери на харчування для військовослужбовців, звинувативши у цьому постачальників.

Відтак, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина обраних ДОТ у ручному режимі постачальників зірвали строки і були замінені. А згодом "Державний оператор тилу" визнав, що в усіх обраних компаній виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.