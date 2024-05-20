Зеленський підписав закон про поширення сортів бавовнику в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розповсюдження сортів бавовнику в Україні", ухвалений Верховною Радою 23 квітня 2024 року, повідомив парламентський комітет із питань аграрної та земельної політики на фейсбук-сторінці.

Згідно з повідомленням, закон передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику та встановлення можливості на період воєнного стану та протягом двох років із дня його завершення або скасування.

Йдеться про спрощення процедури держреєстрації сортів і прав на сорти бавовнику без проведення кваліфікаційної експертизи, а також про введення в обіг насіння сортів бавовнику та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу.

"Україна має стратегічну потребу вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки та внутрішніх потреб. Бавовна необхідна для виробництва нітроцелюлози, що використовується в артилерійських снарядах. Річна потреба оборонного сектору України (для виготовлення пороху) в целюлозі становить 10 тисяч тонн. Бавовняне волокно на 75-85% - найчистіша природна целюлоза. Посіви бавовнику на площі близько 30 тис. гектарів можуть забезпечити необхідну кількість сировини для виготовлення відповідного обсягу целюлози. У разі забезпечення посівів зрошенням площу посівів може бути зменшено вдвічі", - пояснили в парламентському аграрному комітеті.