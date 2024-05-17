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Україна вичерпала квоту ЄС щодо вільного експорту цукру. Європа може запровадити мита
22:44 17.05.2024 |
Обсяг експорту українського цукру до Європейського Союзу досяг 262 600 тонн, визначених як квота України на 2024 рік. Про це повідомляє профільна асоціація Укрцукор.
Подальший експорт може призвести до введення імпортних мит на український цукор, що обумовлено рішенням Ради ЄС про продовження на рік, до 5 червня 2025 року, тимчасових заходів щодо безмитної торгівлі між Україною та ЄС.
Рішення Ради ЄС передбачає застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільгосппродуктів, зокрема цукру, у разі якщо їхній імпорт у 2024 році перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом повних 2022 та 2023 років.
Аналогічні заходи з екстреного гальмування можуть бути застосовані у 2025 році, якщо у період з 1 січня до 5 червня 2025 року обсяг українського експорту перевищить 5/12 квоти, встановленої на 2024 рік.
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