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Росіяни зареєстрували на тимчасово окупованих територіях близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно - ЗМІ
10:01 17.05.2024 |
Громадяни Росії зареєстрували на тимчасово окупованих територіях України близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно.
Про це пише видання Важные истории, передає Укрінформ.
Як повідомляється, з лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів.
Серед них знайшли щонайменше одну, яка належить 43-річному Ельбеку Заїєву з Чечні. Його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні Рамзана Кадирова.
Компанію "Агро 24" Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому 2024 року. Вона знаходиться в селищі Асканія-Нова Херсонської області.
Як випливає з документів, компанія займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. З'ясувати, скільки Заїєв заробив на продажу зерна з окупованих Росією територій, наразі складно, бо компанія ще не публікувала фінансову звітність, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що Росія 2023 року поставила на світовий ринок у середньому 16 млн тонн зернових, що вирощуються на окупованих нею українських територіях.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія вкрала на окупованих територіях України мільйони тонн зерна на близько $1 млрд.
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