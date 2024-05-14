Агенція Міноборони почала купувати продукти для ЗСУ за новим каталогом

Державний оператор тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони) почав закупівлі продуктів для армії на друге півріччя, розмістивши три тендери у системі Prozorro. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Процедури закупівлі харчів відтепер поділені на три категорії за обсягами та лоти:

→ малі - десять лотів на суму від 139,4 млн грн до 557,5 млн грн (загальна сума - 3,89 млрд грн);

→ середні - шість лотів на суму від 906,0 млн грн до 1,46 млрд грн (загальна сума - 6,69 млрд грн);

→ великі - чотири лоти на суму від 2,1 млрд грн до 3,1 млрд грн (загальна сума - 11,50 млрд грн).

У межах кожної процедури є обмеження щодо кількості лотів "в одні руки".

Закупівлі відбуватимуться комплектами за оновленим каталогом продуктів (його можна подивитися тут). Воду й хліб будуть закуповувати окремо.

Для протидії демпінгу гранична ціна відтепер може бути знижена не більш ніж на 40% (раніше - 50-70%). ДОТ сподівається, що це забезпечить чесну конкуренцію та підвищить значущість нецінових критеріїв: своєчасності постачання продукції, високої якості, належних обсягів.

Перед замовленням продуктів ДОТ перевірятиме, чи постачальник має склади, транспорт, кваліфікований персонал.

"Ми проаналізували закупівельні процедури на харчування в другому кварталі та внесли ряд важливих змін. Усі вони спрямовані на забезпечення безперервності постачання та сприятимуть кращій якості харчування військових. Ці нововведення, зокрема, були опрацьовані з ринком під час консультацій, які передують оголошенню закупівель. У цілому, зворотний зв'язок від ринку був позитивний, усі критичні моменти були враховані. Тому очікуємо на активну конкуренцію під час аукціону", - сказала Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.