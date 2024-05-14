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Агенція Міноборони почала купувати продукти для ЗСУ за новим каталогом
11:44 14.05.2024 |
Державний оператор тилу (закупівельна агенція Міністерства оборони) почав закупівлі продуктів для армії на друге півріччя, розмістивши три тендери у системі Prozorro. Про це повідомила пресслужба ДОТ.
Процедури закупівлі харчів відтепер поділені на три категорії за обсягами та лоти:
→ малі - десять лотів на суму від 139,4 млн грн до 557,5 млн грн (загальна сума - 3,89 млрд грн);
→ середні - шість лотів на суму від 906,0 млн грн до 1,46 млрд грн (загальна сума - 6,69 млрд грн);
→ великі - чотири лоти на суму від 2,1 млрд грн до 3,1 млрд грн (загальна сума - 11,50 млрд грн).
У межах кожної процедури є обмеження щодо кількості лотів "в одні руки".
Закупівлі відбуватимуться комплектами за оновленим каталогом продуктів (його можна подивитися тут). Воду й хліб будуть закуповувати окремо.
Для протидії демпінгу гранична ціна відтепер може бути знижена не більш ніж на 40% (раніше - 50-70%). ДОТ сподівається, що це забезпечить чесну конкуренцію та підвищить значущість нецінових критеріїв: своєчасності постачання продукції, високої якості, належних обсягів.
Перед замовленням продуктів ДОТ перевірятиме, чи постачальник має склади, транспорт, кваліфікований персонал.
"Ми проаналізували закупівельні процедури на харчування в другому кварталі та внесли ряд важливих змін. Усі вони спрямовані на забезпечення безперервності постачання та сприятимуть кращій якості харчування військових. Ці нововведення, зокрема, були опрацьовані з ринком під час консультацій, які передують оголошенню закупівель. У цілому, зворотний зв'язок від ринку був позитивний, усі критичні моменти були враховані. Тому очікуємо на активну конкуренцію під час аукціону", - сказала Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.
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