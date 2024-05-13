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Українські аграрії вже отримали понад ₴42 мільярди кредитів
17:42 13.05.2024 |
Із початку 2024 року понад 6,5 тис. агрогосподарств отримали 42,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з них 17,7 млрд грн - за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
«З початку року 6 571 агрогосподарство отримали 42,3 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» - 3 878 господарств профінансовано на 17,7 млрд гривень», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (12,7 млрд грн виділено для 615 підприємств), Кіровоградської (2,7 млрд грн - для 811), Тернопільської (2,6 млрд грн - для 259) та Дніпропетровської областей (2,5 млрд грн - для 475).
За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше коштів отримали підприємства Київщини (2,3 млрд грн виділено для 362 господарства), Кіровоградщини (1,8 млрд грн для 524 господарств), Вінниччини (1,6 млрд грн - для 393), Харківщини (1,6 млрд грн - для 244) та Одещини (1,2 млрд грн - для 340 господарств).
Як повідомлялось, у 2024 - 2025 роках пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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