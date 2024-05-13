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АНАЛІТИКА

В Україні в I кв.-2024 поголів'я свиней у промислових господарствах збільшилося на 16%

15:45 13.05.2024 |

Новини АПК

 

Середня ціна закупівлі свинини у квітні становила 62,3 грн/кг (з ПДВ), або $1,58 у валютному еквіваленті, що на 1,2%, або 0,75 грн/кг вище, ніж у березні, проте на 22,1%, або 17,7 грн/кг поступається показнику аналогічного минулого року, повідомила Асоціація свинарів України.

"Котируванням на ринку живця не вдалося втримати позитивний напрям руху протягом усього квітня. Хоча на початку місяця позитивна цінова динаміка забезпечила незначне позитивне відхилення середнього показника за квітень, за два тижні до Великодня ціни збилися з висхідного курсу", - наголошується в повідомленні.

Аналітики наголосили, що основною причиною нетипової цінової динаміки, на думку операторів ринку, стала підвищена пропозиція живця свиней напередодні свят, зокрема тварин із масою, що перевищує стандартні забійні кондиції. Пропозиція таких тварин значно перевершує потреби та спроможності реалізації відповідної продукції на ярмарках, ринках і базарах. Це змушує виробників пропонувати продукцію за цінами, нижчими за ринкові. Своєю чергою, можливість закупити дешевшу сировину створює додатковий тиск на ціну кондиційної свинини.

За попередніми даними, чисельність промислового поголів'я свиней на початку квітня становила 3,69 млн голів, що на 16% перевищує показник початку другого кварталу 2023 року і становить 67,7% загальної кількості свиней в Україні.

Обсяг реалізованої на забій свинини за всіма категоріями господарств за січень-березень 2024 року становив 243,8 тис. тонн живою масою, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них сільгосппідприємствами - 140,2 тис. тонн, що на 5,5% вище, ніж 2023 року, констатували в галузевій асоціації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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