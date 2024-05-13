Фінансові новини
- |
- 13.05.24
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні в I кв.-2024 поголів'я свиней у промислових господарствах збільшилося на 16%
15:45 13.05.2024 |
Середня ціна закупівлі свинини у квітні становила 62,3 грн/кг (з ПДВ), або $1,58 у валютному еквіваленті, що на 1,2%, або 0,75 грн/кг вище, ніж у березні, проте на 22,1%, або 17,7 грн/кг поступається показнику аналогічного минулого року, повідомила Асоціація свинарів України.
"Котируванням на ринку живця не вдалося втримати позитивний напрям руху протягом усього квітня. Хоча на початку місяця позитивна цінова динаміка забезпечила незначне позитивне відхилення середнього показника за квітень, за два тижні до Великодня ціни збилися з висхідного курсу", - наголошується в повідомленні.
Аналітики наголосили, що основною причиною нетипової цінової динаміки, на думку операторів ринку, стала підвищена пропозиція живця свиней напередодні свят, зокрема тварин із масою, що перевищує стандартні забійні кондиції. Пропозиція таких тварин значно перевершує потреби та спроможності реалізації відповідної продукції на ярмарках, ринках і базарах. Це змушує виробників пропонувати продукцію за цінами, нижчими за ринкові. Своєю чергою, можливість закупити дешевшу сировину створює додатковий тиск на ціну кондиційної свинини.
За попередніми даними, чисельність промислового поголів'я свиней на початку квітня становила 3,69 млн голів, що на 16% перевищує показник початку другого кварталу 2023 року і становить 67,7% загальної кількості свиней в Україні.
Обсяг реалізованої на забій свинини за всіма категоріями господарств за січень-березень 2024 року становив 243,8 тис. тонн живою масою, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них сільгосппідприємствами - 140,2 тис. тонн, що на 5,5% вище, ніж 2023 року, констатували в галузевій асоціації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
|Путін вирішив змінити Шойгу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|В Україні в I кв.-2024 поголів'я свиней у промислових господарствах збільшилося на 16%
|В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів. Це трохи більше 1%
|Нафта перейшла до помірного зростання, Brent біля $83,2 за барель
|В Україні створили повний каталог індустріальних парків
|Укренерго вводить нові обмеження електропостачання для промисловості
|Ставка обслуговування держборгу України з кінця 2021 р. знизилася в 1,4 раза за зростання строку погашення в 1,6 раза - Марченко
Бізнес
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
|Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
|Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту