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АНАЛІТИКА

Аграрії з початку року отримали понад ₴155 мільйонів грантової підтримки

11:56 13.05.2024 |

Новини АПК

Аграрії з початку року отримали понад &#8372;155 мільйонів грантової підтримки

 

З початку 2024 року у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" агропідприємства отримали понад 155 млн грн на розвиток садівництва і тепличного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«35,1 млн гривень виплатили ще 8 агропідприємствам у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота". Всього з початку року вже виплатили 155,1 млн грн 39 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 106,6 млн грн 28 господарствам. Ще 11 отримали 48,5 млн грн на теплиці», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з початку дії програми виплачено 860,1 млн грн 195 суб'єктам господарювання. Зокрема, 643,7 млн грн отримали 153 господарства на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 216,4 млн грн - 42 підприємства на теплиці.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У 2023 році видано 126 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн.
 

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