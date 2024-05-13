Україна збільшила експорт молочних продуктів

Україна збільшила обсяги експорту молочної продукції, що пов'язано зі скороченням попиту на внутрішньому ринку і появі в країні надлишків молока-сировини та зниження закупівельних цін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація виробників молока за даними Державної служби статистики.

«У квітні 2024 року Україна експортувала 10,42 тис. тонн молочних продуктів на суму 21 млн дол. США. Натуральні обсяги експорту зросли на 18% порівняно до березня поточного року і на 35% порівняно до квітня 2023 року. Грошова виручка за поставлені товари збільшилась на 14% порівняно до березня 2024 року і на 10% порівняно до квітня 2023-го», - йдеться у повідомленні.

У січні-квітні 2024 року було експортовано 36,43 тис. т молочних продуктів на суму 70,46 млн дол., що на 42% більше в натуральних обсягах. Грошова виручка за експортовану молочну продукцію здебільшого залишилася на рівні минулорічного періоду (+0,12%).

Зазначається, що головними експортними категоріями у грошовому еквіваленті були: молоко та вершки, згущені - 31%; морозиво - 23%; сири - 20%; масло вершкове - 12%.

У квітні натуральні обсяги експорту молока і вершків незгущених становили близько 2,09 тис. т, що на 9% менше порівняно до березня. Виторг за поставлений товар становив 1,22 млн дол. і зменшився на 19%. Близько 95% товару було експортовано в Молдову, 3% - у Вірменію, а 2% - в Грузію. У січні-квітні 2024 року натуральні обсяги експорту молока і вершків незгущених збільшилися до 9,32 тис. т (+76%), а грошова виручка зросла до 5,86 млн дол. (+4%).

Україна у квітні збільшила натуральні обсяги експорту молока та вершків згущених до 2,72 тис. т (+33%). Виторг за поставлений товар зріс до 6,53 млн дол., що на 24% більше порівняно до березня. Близько 25% експортованого товару надійшло в Польщу, 20% - в Болгарію, а 11% - в Литву. Протягом перших чотирьох місяців 2024 року Україна наростила натуральні обсяги експорту згущеного молока до 8,63 тис. т. (+78%), а виручка за поставлений товар збільшилась до 22,33 млн дол. (+4%).

Експорт кисломолочних продуктів (маслянка) становив 346 т в натуральних обсягах, що на 16% більше порівняно до березня. Експортна виручка за поставлений товар склала 431 тис. дол., що на 10% більше порівняно до попереднього місяця і на 40% більше порівняно до квітня 2023 року. У січні-квітні 2024 року натуральні обсяги експорту маслянки зменшились до 1,26 тис. т (-74%), але грошова виручка за поставлений товар збільшилась до 1,64 млн дол. (+30%) порівняно до минулорічного періоду. Близько 95% маслянки було відвантажено в Молдову, 2% - в ОАЕ, по 1% - у Вірменію, США та Грузію.

Минулого місяця Україна експортувала 2,19 тис. т молочної сироватки на суму 1,3 млн дол., що на 11% більше порівняно до березня 2024 року, але на 48% більше, ніж торік. Близько 36% продукції було поставлено в Китай, 19% - у В'єтнам, 14% - на Філіппіни.

У квітні Україна експортувала 423 т вершкового масла на суму 2,53 млн дол. Натуральні обсяги експорту зросли на 8%, а грошова виручка збільшилась на 1%. Порівняно до квітня 2023 року натуральні обсяги експорту вершкового масла скоротилися на 91%, а грошова виручка знизилась на 64%. Близько 49% експортованого масла надійшло в Молдову, 17% - в Азербайджан, 11% - в Болгарію. У січні-квітні 2024 року Україна скоротила натуральні обсяги експорту вершкового масла до 1,38 тис. т (-63%). Експортна виручка за поставлений товар склала 8,67 млн дол., що на 108% менше, ніж торік.

У квітні натуральні обсяги експорту морозива склали 1,61 тис. т, що на 35% більше порівняно до березня 2024 року і на 49% більше порівняно до квітня 2023-го. Грошова виручка за поставлений товар склала 4,76 млн дол., що на 25% більше порівняно до березня поточного року і на 52% більше порівняно до квітня 2023 року. Близько 31% товару було відвантажено в Німеччину, 23% - в Молдову, 13% - в Польщу. У січні-квітні 2024 року Україна наростила експорт морозива до 3,69 тис. т (+71%), а грошова виручка збільшилась до 11,75 млн дол. (+33%).

У квітні Україна не експортувала казеїн. На початку 2024 року обсяги експорту збільшилися до 1,26 тис. т (+53,5%), а грошовий обсяг - до 7,78 млн дол. (+27%).

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, дозволи на експорт виробленого з України до ЄС мають 8 виробників морозива та 43 підприємства, які виготовляють іншу молочну продукцію.