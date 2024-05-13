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Мінсільгосп США прогнозує скорочення врожаю пшениці в Україні у 2024р на 8,7% і кукурудзи на 12,9%
20:31 12.05.2024 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) у травневому звіті вперше оприлюднило прогноз урожаю зернових в Україні на 2024 рік: 21 млн тонн пшениці і 32,97 млн грн фуражних, з яких 27 млн тонн - кукурудза.
Одночасно американське відомство поліпшило порівняно з квітневим звітом оцінку врожаю фуражних культур у 2023 році з 36,62 млн тонн до 38,28 млн тонн, зокрема кукурудзи - з 29,5 до 31 млн тонн.
Із урахуванням цього USDA очікує зниження врожаю пшениці в Україні цього року на 8,7%, або 2 млн тонн, фуражних - на 13,9%, або 5,3 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 12,9%, або 4 млн тонн.
Щодо експорту, американське відомство прогнозує його скорочення стосовно пшениці на 20% - з 17,5 млн тонн у 2023/24 маркетинговому році (МР) до 14 млн тонн у 2024/25 МР.
Що стосується фуражних зернових, то в травневому звіті USDA збільшило оцінку експорту в 2023/24 МР з 26,97 млн тонн до 28,45 млн тонн, зокрема кукурудзи - з 24,5 млн тонн до 26 млн тонн.
Із урахуванням цього USDA прогнозує зниження експорту фуражних у 2024/25 МР на 7,3% - до 26,36 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 7,7%, до 24 млн тонн.
Загалом американське відомство очікує збільшення врожаю пшениці в новому маркетинговому році до 798,19 млн тонн із 787,72 млн тонн у 2023/24 МР і практично такого ж експорту - 216 млн тонн проти 215,65 млн тонн.
Щодо фуражних, то USDA прогнозує зростання їхнього врожаю до 1512,62 млн тонн з 1052,13 млн тонн зі скороченням експорту в 2024/25 МР до 232,92 млн тонн з 238,68 млн тонн у 2023/24 МР.
Зокрема врожай кукурудзи, як очікується, знизиться до 1219,93 млн тонн з 1228,09 млн тонн, а її експорт - до 191,1 млн тонн з 197,36 млн тонн.
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