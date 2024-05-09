Понад 50 українських виробників експортують молочну продукцію до ЄС

Дозволи на експорт виробленого з України до Європейського Союзу мають 8 виробників морозива та 43 підприємства, які виготовляють іншу молочну продукцію.

Про це в Укрінформі, під час підписання Меморандуму порозуміння між Спілкою молочних підприємств України (СМПУ) та Європейською молочною асоціацію (EDA), повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він нагадав, що Україна послідовно імплементує законодавство ЄС, у тому числі, й секторальне, та впроваджує кращі європейські практики в агровиробництво та переробку сільськогосподарської сировини.

«Стосується це і стандартів якості та безпечності молочної продукції. 51 виробник (8 - морозива і 43 - інших видів молочної продукції) мають дозволи та можливості експорту до Євросоюзу. Сподіваюся, таких підприємств ставатиме все більше», - сказав Ткачук.

Сприятиме цьому, зокрема, спрощення процедур сертифікації та державного нагляду і контролю в частині безпечності та якості продукції молочного сектору.

Для цього Держпродспоживслужба, за словами очільника відомства, взяла курс на цифровізацію процесів та пришвидшення адміністративних процедур.

«Крім того, плануємо розширювати можливості використання системи TRACES NT (онлайн-платформи Єврокомісії із сертифікації та підтримки експорту/імпорту/транзиту тварин, продукції тваринного та рослинного походження, харчових продуктів, кормів для сертифікації вантажів - ред.), до якої ми приєдналися у співпраці з Європейським Союзом. Бачимо, що це справді полегшило міжнародну торгівлю в різних сферах, зокрема, і в молочній», - додав Ткачук.

Він також нагадав, що спільно з Мінагрополітики Держпродспоживслужба втілює програму контролю сирого молока, якою передбачені еквівалентні європейським процедури ризикорієнтованого контролю через регулярний моніторинг та періодичні перевірки сировини. Це гарантує якість продукції, яка переробляється і в подальшому експортується з України.

На переконання Ткачука, впровадженню європейських практик і регламентів у молочній галузі сприятиме і підписаний в Укрінформі Меморандум порозуміння між СМПУ та EDA.

Як повідомлялося, поміж передбачених Меморандумом спільних заходів - підтримка вільної торгівлі молочними продуктами та захист інвестицій в Україні; довгострокова інтеграція українського молочного сектору до єдиного європейського ринку через спільну «дорожню карту»; створення переліку «молочних потреб України» у контексті «Швидкої оцінки збитків та потреб» ЄС в межах Ukraine Facility; старт діалогу між нашою країною та Євросоюзом щодо шляхів інтеграції українського молочного сектору та сільського господарства в межах дискусій про рамки інтеграції України до майбутньої Спільної аграрної політики ЄС (CAP27).