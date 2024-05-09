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Рада ухвалила два закони про боротьбу з «чорним» експортом зерна
14:04 09.05.2024 |
Верховна рада ухвалила два закони про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки.
Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram.
За його даними, схвалено проекти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169-2 про зміни до Митного кодексу.
Що передбачено законами
Законом про зміни до Податкового кодексу надається право Кабміну запроваджувати режим експортного забезпечення щодо окремих видів аграрної продукції. У такому разі встановлюється заборона експорту таких товарів компаніями, які не є платниками ПДВ.
Також буде заборонятися експорт таких товарів за цінами нижчими, ніж мінімально допустимі експортні ціни, яку визначатиме Мінагрополітики.
Зміни до Митного кодексу передбачають, що фактурна вартість визначеної аграрної продукції не може бути нижчою за мінімальну допустиму експортну ціну.
Проблема з поверненням валютної виручки зернотрейдерами
Минулого року голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на вересень 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.
Національний банк України з листопада 2023 року зменшив термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції вдвічі - зі 180 до 90 днів.
У березні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.
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