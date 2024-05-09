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АНАЛІТИКА

У Києві за підозрою в корупції заарештували заступника міністра аграрної політики

 

Вищий антикорупційний суд у четвер, 9 травня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику міністра аграрної політики Маркіяну Дмитрасевичу до 7 липня включно. Рішення оголосив суддя Андрій Біцюк.

Заступник міністра може вийти на волю під заставу 6700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 20,29 млн грн.

Справа стосується ймовірного заволодіння землею оцінною вартістю 291 млн грн та спроби заволодіння землею на 190 млн грн.

За версією слідства, саме Дмитрасевич готував проєкти рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування спірними земельними ділянками у державних підприємств "Іскра" і "Надія".

Сольському також обрали запобіжний захід у вигляді арешту, але він одразу вийшов під заставу 75 млн грн і продовжує виконувати обов'язки міністра (хоча й подав у відставку).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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