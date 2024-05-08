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В Україні цьогоріч розмінували 108 тисяч гектарів земель сільгосппризначення
12:13 08.05.2024 |
Урядові та неурядові оператори протимінної діяльності з початку року обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.
Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко за даними обласних військових адміністрацій, інформує пресслужба Мінекономіки.
«У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року - понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації», - зазначила Свириденко.
Вона зауважила, що темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го вийшли на середню цифру у 28,75 тис. гектарів щомісячно.
"З огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності", - акцентувала перший віцепрем'єр.
Свириденко також підкреслила, що пріоритетом уряду є розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.
За її словами, прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року, нагадала Свириденко, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.
Як повідомлялося, саперні підрозділи урядових та неурядових операторів у січні - березні 2024 року обстежили 80,3 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію близько 74 тис. га.
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