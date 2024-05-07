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Рада збирається встановити 14% ставку ПДВ для агроекспорту
12:42 06.05.2024 |
Верховна Рада збирається встановити 14% ставку податку на додану вартість на експорт аграрної продукції, повідомила Всеукраїнська аграрна рада. Нульову ставку збережуть тільки для олії, горіхів і меду.
Відповідну правку під номером 32 (автор - Данило Гетманцев) підтримав податковий комітет Верховної Ради під час підготовки законопроєкту №10168-2 до другого читання.
Всеукраїнська аграрна рада попередила, що підвищення ставки ПДВ серйозно погіршить умови діяльності в сільському господарстві та позиції українських виробників на міжнародному ринку.
"А дискримінаційна правка у вигляді збереження 0% ставки ПДВ для експорту олії порушує принцип рівності на ринку. Фактично це нові "соєві правки", які не мають логічного пояснення, окрім бажання створити привілеї виробникам олії та горіхів", - йдеться в повідомленні.
Введення оподаткування експорту ПДВ за ставкою 14% хочуть прив'язати з поверненням валютного виторгу. Після повернення валюти експортери зможуть змінити ставку на 0% та відшкодувати ПДВ.
У Всеукраїнській аграрній раді вважають запровадження оподаткування експорту невиправданим і надмірним тягарем для аграріїв.
"Вже передбачена законопроєктом перевірка СМКОР кожної експортної накладної гарантує блокування експорту тіньового зерна, а легальні експортери й так повертають валютний виторг. Якщо ідею зі встановленням 14% ПДВ розглядати як додатковий засіб для боротьби з чорним експортом, то вона повинна або поширюватися на весь аграрний експорт включно з олією, або застосовуватись лише до тих експортерів, у кого є неповернення валютного виторгу", - йдеться в повідомленні.
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