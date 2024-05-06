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АНАЛІТИКА

Ціни на какао на світовому ринку впали за тиждень майже на 30%

08:46 06.05.2024 |

Новини АПК

Ціни на какао на світовому ринку впали за тиждень майже на 30%

 

Після рекордних цін на какао для шоколаду вартість какао-бобів різко впала. Ціни на какао з понеділка до п'ятниці впали майже на 28%, наблизившись до рекордного падіння котирувань на цей продукт із 1959 року, повідомляє Bloomberg.

Какао подешевшало на 7,6% до $6990 за метричну тонну, але потім відіграло втрати й торгувалося на 0,9% вище. Ціна все ще перебуває на шляху до 28% щотижневого падіння, що є найбільшим падінням з 1959 року.

Bloomberg пояснює різке падіння котирувань кризою ліквідності. Придбання більшої кількості какао вимагає від трейдерів хеджування своїх покупок на ф'ючерсному ринку. Водночас висока волатильність означає, що їм доведеться вкладати більше грошей на покриття маржинальних вимог. Це спонукає їх закривати позиції. В результаті кількість непогашених контрактів на какао в Нью-Йорку впала до найнижчого рівня за понад десятиліття.

"Важливо наголосити, що спад цін на какао є насамперед результатом торгових маневрів, а не перебудовою фундаментальних показників ринку", - зазначили аналітики підрозділу BMI Fitch Solutions. Вони наголосили, що очікують на збереження волатильності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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