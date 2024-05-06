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АНАЛІТИКА

В USAID прогнозують, що експорт зернових з України цьогоріч зросте на 15%

08:24 06.05.2024 |

Новини АПК

 

Надана Україні зовнішня допомога, в тому числі, інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.

Такий прогноз озвучила в п'ятницю заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулмен, передає Укрінформ.

«USAID інвестує в сільськогосподарський сектор України від закупівлі насіння до сфери відвантажень», - зазначила представниця американського відомства на офіційній сторінці у соцмережі Х.

У цьому зв'язку вона також згадала про забезпечення для транспортного сектору України лоцманського судна - з метою підтримки безпечних експортних маршрутів річкою Дунай.

«Прогнози показують, що цього року експорт зросте на близько 15%, що створюватиме прибуток, який допоможе Україні захистити себе та водночас годувати світ», - зазначила Коулмен.

Як повідомляв Укрінформ, заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен у п'ятницю відвідала Україну з візитом. Вона, зокрема, оголосила, що агентство започаткувало ініціативу «Врожай» з підтримки українських фермерів на $250 мільйонів з тим, щоби вони розширили свій експорт.
 

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