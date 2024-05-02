Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС продовжив до кінця року пільгові заходи державної допомоги фермерам
20:17 02.05.2024 |
Європейська комісія 2 травня оголосила, що продовжує до кінця 2024 року тимчасове звільнення від обмежень державної допомоги у сільському господарстві та рибальстві, представники яких влаштовували протести через економічні труднощі.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у комюніке Єврокомісії.
Продовження стосується поправки до Рамкових умов державної допомоги в умовах тимчасової кризи та перехідного періоду (TCTF), запровадженої у березні 2022 року у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.
Нинішнє рішення Єврокомісії продовжує цільову дію поправки до TCTF до 31 грудня 2024 року.
Віцепрезидентка виконавчого органу ЄС Маргрет Вестагер заявила, що продовження терміну дії дасть більше часу секторам, щоб "впоратися з конкретними викликами, пов'язаними з ринковими потрясіннями, спричиненими війною Росії в Україні".
Вона зазначила, що TCTF буде поступово скасовано, як це було заплановано для інших секторів.
У лютому на тлі протестів фермерів по всьому ЄС Європейська комісія офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром.
Через обурення фермерів ЄК також вирішила відкликати суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС продовжив до кінця року пільгові заходи державної допомоги фермерам
|Глава Нацбанку порахував, чи покриють активи РФ збитки України від війни
|Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати
|Експорт е/е у квітні знизився в 13 разів, імпорт зріс більше ніж на третину - «Д.Трейдінг»
|З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
|Аграрії: через стрімку зміну клімату жнива можуть початися аномально рано - вже у травні
Бізнес
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata