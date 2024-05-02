ЄС продовжив до кінця року пільгові заходи державної допомоги фермерам

Європейська комісія 2 травня оголосила, що продовжує до кінця 2024 року тимчасове звільнення від обмежень державної допомоги у сільському господарстві та рибальстві, представники яких влаштовували протести через економічні труднощі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у комюніке Єврокомісії.

Продовження стосується поправки до Рамкових умов державної допомоги в умовах тимчасової кризи та перехідного періоду (TCTF), запровадженої у березні 2022 року у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

Нинішнє рішення Єврокомісії продовжує цільову дію поправки до TCTF до 31 грудня 2024 року.

Віцепрезидентка виконавчого органу ЄС Маргрет Вестагер заявила, що продовження терміну дії дасть більше часу секторам, щоб "впоратися з конкретними викликами, пов'язаними з ринковими потрясіннями, спричиненими війною Росії в Україні".

Вона зазначила, що TCTF буде поступово скасовано, як це було заплановано для інших секторів.

У лютому на тлі протестів фермерів по всьому ЄС Європейська комісія офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром.

Через обурення фермерів ЄК також вирішила відкликати суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.