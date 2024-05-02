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З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
16:55 02.05.2024 |
З початку року 6 360 агрогосподарств отримали 40,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
* Київська - 12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств;
* Кіровоградська - 2,6 млрд грн для 786;
* Тернопільська - 2,5 млрд грн для 252;
* Львівська - 2,4 млрд грн - для 385;
* Дніпропетровська - 2,3 млрд грн для 465;
З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 3 725 господарств профінансовано на 16,6 млрд гривень.
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