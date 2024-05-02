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АНАЛІТИКА

З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств

16:55 02.05.2024 |

Новини АПК

З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств

 

З початку року 6 360 агрогосподарств отримали 40,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

* Київська - 12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств;
* Кіровоградська - 2,6 млрд грн для 786;
* Тернопільська - 2,5 млрд грн для 252;
* Львівська - 2,4 млрд грн - для 385;
* Дніпропетровська - 2,3 млрд грн для 465;

З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" - 3 725 господарств профінансовано на 16,6 млрд гривень.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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