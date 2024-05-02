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Аграрії: через стрімку зміну клімату жнива можуть початися аномально рано - вже у травні
14:34 02.05.2024 |
На півдні України жнива можуть розпочатися аномально рано - в кінці травня або на початку червня через стрімку зміну клімату, під впливом якої вегетація культур прискорилася.
Про це повідомив у Фейсбуці власник групи компаній «ПАЕК» Юрій Кормишкін, передає Укрінформ.
"Аграрії півдня спостерігають за стрімкою зміною клімату та глобальний вплив на прискорення термінів вегетації культур. На полях компанії ТОВ «СП «ПАЕК» пшениця та ячмінь уже викинули колос. Якщо не буде опадів, то до жнив потрібно бути готовими уже в кінці травня", - сказав керівник агрохолдингу.
За його словами, при сприятливих умовах, а це хоча б один дощ на 20-30 мм, жнива розпочнуться в першій декаді червня. У разі відсутності дощів - протягом декількох тижнів. Тобто жнива можуть розпочатись аномально рано - в кінці травня.
У компанії зазначили, що в цьому сезоні практично усі озимі культури пришвидшили свою вегетацію в середньому на 3-4 тижні, що з погляду агрономії є вкрай багато. Зміни клімату, як вбачають агрономи компанії «ПАЕК», можуть призвести до глобального перегляду структури посівів у регіоні та плідної роботи з науковою спільнотою щодо виведення нових сортів культур, адаптованих до сучасних кліматичних умов.
«СП «Південна Аграрно-Експортна Компанія» (ПАЕК) - вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, який спеціалізується на вирощуванні та реалізації зернових, бобових та олійних культур, виробництві пелет, молочному тваринництві, прісноводному рибництві. Земельний банк - понад 40 тисяч га.
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