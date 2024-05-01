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Міжнародний трейдер Qortia AG відновив відвантаження зерна з глибоководних портів України
14:25 01.05.2024 |
Згідно з повідомленням швейцарської компанії в Linkedin, вона відправила з порту "Південний" до Туреччини судно Bereket M (прапор Панами) з вантажем 21,5 тис. тонн української кукурудзи.
"Bereket M став першим костером у п.р., який Qortia AG завантажила виключно власними силами в глибоководному українському порту. З моменту створення компанії ми протягом шести років активно відвантажувалися в Україні саме з "глибокої води". Однак після російського вторгнення зосередилися здебільшого на розвитку річкових перевезень і перевалці в портах Дунайського кластера, де частка компанії сягнула 15%", - наголошується в повідомленні.
Qortia AG - швейцарська агротрейдингова та логістична компанія зі штаб-офісом у Швейцарії. Спеціалізується на закупівлі та експорті зернових (пшениці, кукурудзи, сої, ячменю тощо), олійних культур, продуктів переробки. Українське представництво розташоване Одесі. Його власниками є Костянтин Куфлік, Дмитро Яндовський, Андрій Вітряк.
Bereket M - балкер, ходить під прапором Панами. Його довжина (LOA) становить 154,38 м, а ширина - 26 м.
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