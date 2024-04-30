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Мінагрополітики затвердило форму бізнес-плану для фермерських господарств
14:18 30.04.2024 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
Зазначається, що типовий бізнес-план включатиме такі елементи: загальну характеристику господарства, фактичні виробничі ресурси господарства, а також опис цільового ринку та маркетингової стратегії проєкту.
До цього ж обов'язковим буде опис цілі та доцільності проєкту, розроблений фінансовий план господарства, потребу у фінансових ресурсах, описано техніко-економічне обгрунтування, а також ризики, та шляхи їх мінімізації.
З повним текстом можна ознайомитися у наказі Міністерства №1049.
Як повідомлялось, уряд доповнив діючий Порядок використання коштів держбюджету для підтримки фермерських господарств новими напрямками.
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