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З травня розпочинається подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв з постраждалих регіонів

12:48 30.04.2024 |

Новини АПК

 

З 1-го травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

До деокупованих територій та територій, на яких завершено бойові дії, належать території можливих бойових дій; активних бойових дій (для яких визначена дата завершення бойових дій); активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких визначена дата завершення бойових дій).

Допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.

Заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.

Про початок подання заявок за іншими напрямами державної підтримки буде повідомлено додатково.

Довідково.

Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 15.03.2024 № 300).
 

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