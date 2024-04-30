Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З травня розпочинається подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв з постраждалих регіонів
12:48 30.04.2024 |
З 1-го травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.
До деокупованих територій та територій, на яких завершено бойові дії, належать території можливих бойових дій; активних бойових дій (для яких визначена дата завершення бойових дій); активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких визначена дата завершення бойових дій).
Допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.
Заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.
Про початок подання заявок за іншими напрямами державної підтримки буде повідомлено додатково.
Довідково.
Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 15.03.2024 № 300).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З травня розпочинається подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв з постраждалих регіонів
|Переможцями сьомої хвилі програми «Власна справа» стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи ₴127 мільйонів.
|Міністри енергетики країн G7 домовилися закрити свої вугільні електростанції не пізніше 2035 року
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.04.24
|Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня - Кислиця в ООН
|НБУ оцінює вартість завершення першого етапу валютної лібералізації в $5,5 мільярда
|Нафта падає, оскільки інвестори очікують переговорів про перемир'я між Ізраїлем і Газою
Бізнес
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року
|Mazda6 отримав електричного наступника
|У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 80 годин
|Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії