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АНАЛІТИКА

Єврокомісія і Україна перейшли до наступного етапу зустрічей з фітосанітарної політики

 

Європейська комісія розпочала наступний етап роз'яснювальних зустрічей з українськими представниками щодо здійснення офіційного скринінгу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"У Брюсселі розпочався наступний етап роз'яснювальних зустрічей з українськими представниками щодо здійснення офіційного скринінгу, цього разу в рамках переговорного розділу 12 «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика». Обговорення триватиме 29 та 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

«Головна стратегічна мета у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 2030 року - формування України як надійного виробника та експортера безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції», - зазначив Головня.

Як повідомлялось, Європейська комісія 25-26 квітня провела перші роз'яснювальні зустрічі з українськими представниками щодо здійснення офіційного скринінгу в межах переговорного розділу 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

Роз'яснювальні зустрічі Єврокомісії - це частина процесу перевірки відповідності законодавства України, як країни-кандидата до права ЄС.

Установча зустріч із започаткування скринінгу (оцінки відповідності) українського законодавства праву ЄС відбулась 25 січня 2024 року.

У кінці травня запланована зустріч по розділу Рибництво.
Ключові теги: ЄС
 

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