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Фермерам відновлять дотації на землю та за утримання худоби
17:39 29.04.2024 |
Міністерство аграрної політики України у поточному році відновить бюджетні дотації для фермерів на землю та за утримання великої рогатої худоби (ВРХ), кіз і овець.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Комітету з питань аграрної та земельної політики ВРУ.
За даними Мінагрополітики, відновлення для фермерів, які утримують від 3 до 100 корів становитиме 7 тис. грн за голову. Фермерам, які вирощують від 5 до 500 голів кіз чи овець сума дотації становитиме 2 тис. грн за голову.
Для фермерів, які обробляють від 1 до 120 га землі сільськогосподарського призначення дотація становитиме 4 тис. грн. за га.
"Для отримання дотацій відомості про отримувача мають бути внесені до Державного аграрного реєстру, оскільки лише через нього онлайн подаватимуться заявки на отримання бюджетних коштів", - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялось, 1 січня в Україні почався новий етап земельної реформи, який збільшив ліміти на продаж сільськогосподарських земель зі 100 га до 10 тис. га. Крім того, з 1 січня право на купівлю до 10 тис. га сільськогосподарських земель отримали юридичні особи, завдяки чому держава планує отримати протягом наступних 3-х років додаткові 1-2,7% ВВП.
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