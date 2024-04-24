Україна розпочала антидемпінгове розслідування імпорту огірків і помідорів із Туреччини

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 12 квітня порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту до України свіжих огірків і помідорів походженням з Туреччини.

Як зазначено в рішенні МКМТ, яке набуло чинності 17 квітня й опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр", ініціатором розслідування виступили ТОВ "Агроконцерн", ПрАТ "Зміївська овочева фабрика", ПрАТ "Комбінат "Тепличний", ТОВ "Красноградська овочева фабрика", ТОВ "Овочевий комбінат Станишівка", ТОВ "Кременчуцька овочева фабрика", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Тепличний комбінат "Дніпровський" і приватно-орендне сільськогосподарське підприємство "Уманський тепличний комбінат".

У документі наголошується, що згідно з матеріалами скарги у 2019 - 2022 роках обсяги демпінгового імпорту огірків і помідорів із Туреччини зросли в абсолютних показниках і ціни демпінгового імпорту були нижчими за рівень цін вітчизняних виробників.

Проведений Мінекономіки аналіз фінансово-господарських показників діяльності вітчизняних тепличних підприємств засвідчив, що результатом стало скорочення вітчизняного виробництва, продажу і частки у споживанні, погіршення фінансового результату від реалізації товару, зниження рентабельності, скорочення чисельності персоналу та продуктивності праці, зниження ліквідності українського тепличного господарства.

Комісія за результатами розгляду справи дійшла висновку про достатність наданих доказів національним товаровиробником, на підставі яких можна вважати, що імпорт до України свіжих огірків та свіжих помідорів з Туреччини міг здійснюватися за демпінговими цінами. При цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту - незначними.

Таким чином МКМТ ухвалила рішення про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту до України свіжих або охолоджених огірків та корнішонів (код за УКТ ЗЕД 0707 00) і помідорів (0702 00 00 00) та доручила його Мінекономіки.

Згідно з даними Держстату, за січень-лютий цього року імпорт помідорів до України становив 13,94 тис. тонн на $17,91 млн, зокрема з Туреччини - 13,06 тис. тонн на $15,79 млн, тоді як експорт - лише 0,7 тонн на $2,5 тис.

За перші два місяці Україна також імпортувала 7,02 тис. тонн огірків і корнішонів на $8,60 млн, зокрема з Туреччини - 6,73 тис. тонн на $8,14 млн, тоді як експорт цієї продукції становив лише 37 тонн на $84,5 тис.