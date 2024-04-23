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Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт про захист інтересів власників земельних паїв

19:52 23.04.2024 |

Новини АПК, Право

 

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт про захист інтересів власників земельних паїв, повідомила пресслужба комітету.

Згідно з повідомленням, законопроєкт №11150 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин" передбачає подовження з 2025 року до 2028 року строку оформлення незатребуваних земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками паїв та їхніми спадкоємцями земель, що залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Крім того, документ уводить положення про обов'язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Раді також пропонується продовжити до 2026 року пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Законопроєкт покликаний усунути неузгодженості між законами "Про землеустрій" і "Про оцінку земель", привести назви глав Земельного кодексу у відповідність до предметів їх правового регулювання та передбачити особливості адмінпроцедури у сфері земельних відносин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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