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Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
22:05 19.04.2024 |
Росія атакувала два термінали в порту Південний - один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
"Чергова спроба росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, що мала йти на експорт до країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.
Було атаковано два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукціі. Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць, уточнили в Мінвідновлення.
Зазначається, що це - вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеської області - пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортні засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.
"З часів як росія вийшла з зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора в своїх намірах знищити портову інфраструктуру і підірвати продовольчу безпеку світу. Адже Україна була, є і залишається гарантом безпеки і топовим експортером агропромислової продукції", - сказано в повідомленні.
У Мінвідновлення нагадали, що створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.
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